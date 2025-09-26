Más Información
La Línea 3 del Cablebús cumplió un año de operación y en este tiempo un total de 5.4 millones de personas utilizaron la ruta que cruza por el Bosque de Chapultepec, de Los Pinos-Constituyentes a Vasco de Quiroga.
El Servicio de Transportes Eléctricos informó que asumió el control de la línea 3 del Cableblús, toda vez que el primer año estuvo a cargo de la empresa constructora Doppelmayr.
La línea cuenta con seis estaciones: Los Pinos, cercana al Metro Constituyentes, Panteón De Dolores, Charrería, PARCUR / Colegio de Arquitectos, Cineteca Chapultepec/Bodega de Arte y Vasco de Quiroga.
Cruza el Bosque de Chapultepec
Quienes accedan a esta ruta, pueden disfrutar de panorámicas del Bosque de Chapultepec, además de que son los puntos para el acceso a diferentes recintos como la Cineteca Nacional, la Bodega Nacional de Arte, la ex Fábrica de Pólvora, el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), el Centro de Cultura Ambiental y Los Pinos.
La línea 3 tiene una extensión de 5.42 kilómetros y se estima que al día movilizar a 20 mil personas.
La ruta fue inaugurada el 24 de septiembre de 2024 por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el ex jefe de gobierno, Martí Batres.
maot