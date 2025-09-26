Más Información

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown

Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

La Línea 3 del cumplió un año de operación y en este tiempo un total de 5.4 millones de personas utilizaron la ruta que cruza por el Bosque de Chapultepec, de Los Pinos-Constituyentes a Vasco de Quiroga.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que asumió el control de la línea 3 del Cableblús, toda vez que el primer año estuvo a cargo de la empresa constructora Doppelmayr.

La línea cuenta con seis estaciones

La línea cuenta con seis estaciones: Los Pinos, cercana al Metro Constituyentes, Panteón De Dolores, Charrería, PARCUR / Colegio de Arquitectos, Cineteca Chapultepec/Bodega de Arte y Vasco de Quiroga.

Lee también

Cruza el Bosque de Chapultepec

Quienes accedan a esta ruta, pueden disfrutar de panorámicas del Bosque de Chapultepec, además de que son los puntos para el acceso a diferentes recintos como la Cineteca Nacional, la Bodega Nacional de Arte, la ex Fábrica de Pólvora, el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), el Centro de Cultura Ambiental y Los Pinos.

La línea 3 tiene una extensión de 5.42 kilómetros y se estima que al día movilizar a 20 mil personas.

La ruta fue inaugurada el 24 de septiembre de 2024 por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el ex jefe de gobierno, Martí Batres.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses