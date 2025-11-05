Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, el hombre señalado como presunto responsable del acoso sexual cometido contra la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habría agredido también a otra mujer en calles del Centro Histórico, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, la detención ocurrió luego de que una joven de 25 años pidiera auxilio a elementos de la SSC que patrullaban la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima denunció que un sujeto la había tocado de manera indebida y proporcionó una descripción que permitió iniciar un operativo de búsqueda inmediata.

Minutos después, los oficiales localizaron al hombre sobre Paseo de la Condesa. Tras ser reconocido plenamente por la denunciante, el sujeto, de 33 años, fue detenido, se le leyeron sus derechos constitucionales y fue trasladado al agente del Ministerio Público correspondiente.

Durante las primeras investigaciones, las autoridades establecieron que el mismo individuo estaría relacionado con el acoso sufrido por la Presidenta horas antes, cuando caminaba por calles del Centro Histórico, así como con otra agresión ocurrida en el cruce de Bolívar y Tacuba.

Fuentes policiales señalaron que Uriel “N” presuntamente actuaba siguiendo a sus víctimas por algunos metros antes de realizar los tocamientos y luego escapar entre la multitud de la zona.

La SSC reiteró su compromiso de combatir la violencia de género y atender con prontitud todas las denuncias ciudadanas. Asimismo, hizo un llamado a las mujeres que hayan sido víctimas de agresiones similares a presentar su denuncia para fortalecer las investigaciones en curso.

El Ministerio Público continuará con las indagatorias para determinar la situación jurídica del detenido y confirmar su participación en los distintos casos de acoso sexual registrados en el primer cuadro de la capital.

