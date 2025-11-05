“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, emitió un mensaje en el que manifestó su rechazo luego de que esta tarde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue tocada por un hombre sin su consentimiento cuando caminaba en calles del Centro Histórico.

Brugada confirmó que el hombre ya fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y se procederá como lo marca la ley.

Asimismo, manifestó su respaldo a la titular del ejecutivo a quien dijo que no está sola y se pronunció en contra de la violencia a las mujeres.

“Nuestra presidenta tiene derecho de caminar libremente por las calles de su ciudad. En ese sentido, informo que el acosador ya fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se procederá como lo marca la ley. Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres”, escribió.

Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas.



Cada vez que la presidenta dice “llegamos todas”, no solo se refiere a que llega la realización de pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, también se refiere a que con nosotras llega la vulnerabilidad que aún… pic.twitter.com/bfKFWdGltI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 5, 2025

En el mensaje, la mandataria capitalina afirmó que cada vez que Sheinbaum dice “llegamos todas”, no sólo se refiere a las pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, sino también a que “con nosotras llega la vulnerabilidad que aún nos rodea, la visibilización de las heridas que no han cerrado, las ausencias que duelen y las violencias que todavía intentan callarnos”.

“Llegamos todas, sí, pero llegamos con las que ya no están, con las que fueron silenciadas, con las que no pudieron llegar porque el machismo les arrebató el camino. Llegamos con las que marchan, con las que cuidan, con las que resisten, con las que sueñan con un país donde ser mujer no sea sinónimo de miedo”, escribió.

Aseguró que la frase “llegamos todas” no es un slogan, sino el compromiso de no mirar hacia otro lado, de no permitir que la misoginia siga escondida en la costumbre, de no aceptar ni una humillación más, ni un abuso más, ni un feminicidio más.

