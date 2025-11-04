La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que de aquí a diciembre se ampliarán los horarios en los módulos de la Ciudad de México donde se tramita la licencia permanente para que más población pueda sacar cita y acceder al documento.

En conferencia de prensa, Brugada Molina confirmó que las autoridades capitalinas evalúan “en estos días” la continuidad de este trámite después del 31 de diciembre, aunque señaló que la licencia permanente se podrá solicitar al menos hasta el último día de este año, como se aprobó en la Ley de Ingresos para 2025.

“Estamos revisando, me va a presentar el secretario de Finanzas (Juan Pablo de Botton) un estudio de lo que ha implicado la licencia permanente y con ello estaremos tomando las decisiones muy pronto acerca de que si continúa o no”, dijo.

Mientras tanto, la mandataria adelantó que se acordó ampliar los horarios en el Macromódulo de Magdalena Mixhuca y los demás espacios y oficinas donde se puede realizar el trámite para que más gente pueda hacer su cita.

“Vamos a aumentar los horarios para que más población pueda tener rápidamente su cita y pueda sacar la licencia permanente. Hay mucha población que hasta el último momento acude a tramitarla, entonces vamos a ampliar los horarios de aquí a diciembre”, dijo.

Al comparecer ante el Congreso local con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el pasado 30 de octubre, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, dio a conocer que entre el 16 de noviembre de 2024 hasta el 29 de octubre de este año, la administración capitalina expidió un millón 249 mil 375 licencias de conducir permanentes, lo que ha significado un ingreso de 2 mil 12 millones de pesos para la Ciudad de México.

