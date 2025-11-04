Más Información

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que , quien hasta ahora era el tituar de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la CDMX, será el nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) en el lugar que dejó .

Por otro lado, Brugada Molina dio a conocer que Pedro Moctezuma Barragán, será el nuevo titular de la Sectei. En marzo pasado, Moctezuma Barragán anunció su renuncia como titular de la Secretaría del Agua del Estado de México.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina adelantó que ambos funcionarios asumirán su nueva responsabilidad a partir del próximo lunes.

En tanto que Yanes Rizo comparecerá ante el Congreso local esta semana todavía como titular de la Secretaría de Educación.

