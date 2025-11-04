La mayoría de las unidades de transporte público concesionado que circulan de Huipilco a San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, o las que corren de Pantitlán a Rojo Gómez, en Iztacalco, no llevan de manera visible la nueva tarifa que aumentó en 1.50 pesos. Los operadores no cuentan con uniforme, se pasan el alto, traen la música a todo volumen y vienen sucias.

Este domingo, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, aseguró que dichas reglas forman parte del acuerdo para autorizar el alza al pasaje, que entró en vigor el sábado.

En una vagoneta que va hacia Rojo Gómez los usuarios preguntan si es cierto lo del aumento que “estaban diciendo”, pues en la combi no estaba colocada la calcomanía que avisa que el pasaje va de los 7.50 a los nueve pesos.

Lee también Semovi da una semana a transportistas para colocar calcomanías con nueva tarifa; después aplicará sanciones

Sin embargo, aunque tampoco la traen pintada con plumón ni hay alguna señal de esta modificación, ya cobran 7.50 pesos por los primeros cinco kilómetros. “Ya por dos (personas) son 15, mi patrón”, dice el cobrador a un pasajero.

Al volante de otro camión que sale del Cetram Pantitlán va un operador que, en vez de camisa blanca, trae una playera de cuello azul y un pantalón de mezclilla azul claro. En los microbuses quienes manejan traen desde gorra con distintos diseños hasta sudaderas de varios colores y playeras blancas, sin mangas.

Desde que los usuarios se suben a las unidades ya hay una música de reguetón o rock and roll que suena muy alto en dos bocinas externas ubicadas en las esquinas de estos. Esta continúa con la misma intensidad durante todo el recorrido según constató EL UNIVERSAL.

Lee también Piden a Semovi revertir aumento de tarifa del transporte público; proponen invertir 100 mil mdp en movilidad

Sobre Rojo Gómez los microbuses y camiones van a toda velocidad, se frenan de repente y se pasan de un carril al otro sin colocar las direccionales, provocando los pitidos de las motocicletas y automóviles.

Otros vehículos cuentan con basura debajo de los asientos y en los escalones que permiten que bajen y suban los pasajeros,

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anunció este domingo una serie de reglas que los transportistas se comprometieron a acatar si se autorizaba el aumento de tarifa, como mostrar los precios, portar camisa blanca y pantalón oscuro, mantener limpias las unidades, respetar los límites de velocidad, no invadir carriles exclusivos, entre otras.

Lee también Aumento a tarifa de transporte no contempla Metro, Metrobús o Trolebús: CDMX

Pero el recorrido por las calles muestra otra realidad. Los pasajeros siguen enfrentando el ruido, la suciedad y la mala conducción de los operadores y ni enterados de que el precio del transporte subió 1.50 pesos. A tres días del acuerdo, los operadores y concesionarios no cumplen las reglas.

“No sirve de mucho el aumento”

Representantes de distintas rutas del transporte público concesionado de la Ciudad de México aseguraron que el aumento de 1.50 pesos en la tarifa apenas les sirve para darse “un aire”, pero no es suficiente para la sustitución de sus unidades, incluso con el programa de chatarrización del Gobierno capitalino.

“Nos da un poco de vida, pero no alcanza para renovar unidades”, dijo Zabdiel Pérez Gómez, conductor de una unidad de la Ruta 70.

Aseguró que únicamente les sirve para darles mantenimiento y equilibrar un poco sus costos, pero “pensar en comprar una unidad no hay manera, si pasan los tres millones y con el bono de chatarrización nos dan 450 mil, entonces nos dejan una deuda de un millón 500”.

Lee también Pese a aumento, tarifa del transporte público sigue siendo la más baja de México: Cravioto

Óscar Fuentes Hernández, operador de la Ruta 26, también indicó que el aumento es insuficiente y apenas los va a equilibrar en precios de gasolina y aceite.

Comentó que el nuevo ingreso sólo cubre el combustible y el mantenimiento básico. “El gobierno dice que es para mejorar, pero nosotros apenas sobrevivimos”.