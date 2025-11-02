El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró que el aumento en la tarifa únicamente es para el transporte público concesionado -microbuses, vagonetas y camiones-, por lo que indicó que hay más alternativas para los usuarios, en las cuales no hubo incremento.

En conferencia de prensa, el funcionario manifestó que "el resto del transporte que maneja la Ciudad no va a tener incrementos", por lo que se mantiene igual el precio del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero, entre otros.

"Entonces los ciudadanos, los habitantes de la ciudad, pues van a tener como siempre distintas alternativas que pueden optar por un transporte o por otro transporte", dijo.

Lee también Pese a aumento, tarifa del transporte público sigue siendo la más baja de México: Cravioto

A partir de este sábado los primeros cinco kilómetros en microbús, vagoneta y camión, cuestan siete pesos con 50 centavos; hasta 12 kilómetros, ocho pesos y, más de 12 kilómetros, nueve.

Aún con el aumento, el secretario de Gobierno local recordó que la Ciudad de México sigue contando con la tarifa más baja del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js