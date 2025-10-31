Más Información

Este viernes, comenzó la llegada de y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México con miras a analizar una .

En el edificio de la secretaría de Movilidad comenzaron a llegar los líderes del transporte de la capital quienes se reunirán con los secretarios de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; de Gobierno, y de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

A la llegada, el líder del Frente Amplio de Transportistas (FAT), Francisco Carrasco confían que haya un incremento homologado al Estado de México de 14 pesos o bien, un bono de combustible.

“Nosotros en el mes de abril pedíamos un aumento de incremento a la tarifa de 3 pesos y un subsidio de gasolina de 13 mil pesos por unidad, en abril. Las condiciones han cambiado y ahora pedimos que nos homologuen con el Estado de México”, dijo.

Jesús Padilla Centeno, presidente CISA dijo que cuando menos se debe otorgar dos pesos a la tarifa. (Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL)
También Jesús Padilla Centeno, presidente CISA dijo que cuando menos se debe otorgar dos pesos a la tarifa, además de un subsidio similar al que se aplica al Metro y Metrobús.

En los últimos 10 años, la tarifa al transporte público se ha incrementado en dos ocasiones: en los años 2017 y 2022, el Gobierno de la Ciudad de México aplicó el último incremento con un peso, respectivamente.

