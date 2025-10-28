Más Información

El secretario de Gobierno, , hizo un llamado a la Fuerza Amplia de Transportistas () a no movilizarse en la Ciudad de México este miércoles 29 de octubre, toda vez que serán atendidos esta semana ante el aumento de tarifas que solicitan.

En entrevista tras su comparecencia en el Congreso local, Cravioto Romero afirmó que los “ya tienen cita” el próximo viernes con él y con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, para atender este tema.

Durante su comparecencia, el secretario fue cuestionado por legisladores respecto a este tema, a lo que adelantó que el próximo viernes 31 de octubre las autoridades capitalinas se reunirán con transportistas para llegar a acuerdos.

“En efecto hay una petición de los transportistas de la ciudad porque se ajuste la tarifa, estamos en una mesa de trabajo el secretario de Movilidad, el secretario de Finanzas, y un servidor, para ver alternativas”, dijo.

Asimismo, aseveró que “no tiene ningún sentido hoy un cierre de calles de transportistas cuando el viernes vamos a platicar con ellos”, dijo.

