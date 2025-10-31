El Sistema de Transporte Colectivo (STC) mejorará la imagen de las estaciones Auditorio de la línea 7 y de Tasqueña de la línea 2, esta última de importancia para la justa deportiva del Mundial de Futbol 2026 por su conexión con el Estadio Banorte.

Este viernes, el Metro lanzó dos licitaciones para la búsqueda de empresas que se encargarán de los proyectos para la renovación arquitectónica.

Estación Tasqueña

La primera licitación es para la búsqueda de empresas que se encargarán del Proyecto integral de renovación y adecuación arquitectónica de la Estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo, mediante la ejecución de obras civiles, arquitectónicas y complementarias orientadas a mejorar la funcionalidad, imagen urbana y condiciones generales de operación de la estación.

Para ejecutar dicho trabajo, las empresas deberán comprobar que cuentan con un capital de 29 millones 880 mil pesos.

Estación Auditorio

La segunda licitación es para ejecutar el Proyecto integral de renovación y adecuación de la Estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo, mediante el desarrollo de obras civiles, arquitectónicas urbanas y condiciones generales de operación de la estación.

Para los interesados en este proyecto, deberán tener un capital de 30 millones de pesos.

Los fallos de ambos proyectos se darán a conocer el 14 de noviembre para iniciar trabajos el 17 de noviembre y concluir el 31 de diciembre.

La importancia de la línea 2 y la estación Tasqueña radica en que es conexión y terminal del Metro con el Tren Ligero, uno de los principales canales de comunicación que utilizarán visitantes para el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

