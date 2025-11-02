Más Información
El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, aseguró que, aún con el aumento de un peso con 50 centavos en la tarifa del transporte público concesionado de la capital, esta sigue siendo la más baja de México.
A partir de este sábado los primeros cinco kilómetros en microbús, vagoneta y camión, cuestan 7.50 pesos; hasta 12 kilómetros, ocho pesos y, más de 12 kilómetros, nueve.
"Este ajuste a la tarifa sigue dejando a la Ciudad de México con el costo del transporte más accesible para sus ciudadanos", dijo en conferencia de prensa.
El funcionario explicó que el precio de los microbuses, camiones y vagonetas en Aguascalientes está en 10.50 pesos; mientras que en Chihuahua y Coahuila en 12.
Por su parte, en Guanajuato y León cuesta 12; en Querétaro 11 y "aquí, pese al aumento, arrancamos en 7.50".
El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, reconoció que este incremento representa un sacrificio para algunas personas pero, aseguró, significará apenas un aumento de 30 a 45 pesos máximo al mes para el bolsillo de cada usuario.
Acuerdo para elevar la tarifa al transporte público en CDMX debe ir acompañado de un Comité Evaluador, indica la presidenta del PAN capitalino
