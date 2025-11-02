Más Información

En marcha por Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno; lanzan muebles por las ventanas

En marcha por Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno; lanzan muebles por las ventanas

“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo

“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo

Uruapan no sale del mapa del crimen: 15 años en el top de violencia

Uruapan no sale del mapa del crimen: 15 años en el top de violencia

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, aseguró que, aún con el aumento de un peso con 50 centavos en la concesionado de la capital, esta sigue siendo la más baja de México.

A partir de este sábado los primeros cinco kilómetros en , vagoneta y camión, cuestan 7.50 pesos; hasta 12 kilómetros, ocho pesos y, más de 12 kilómetros, nueve.

"Este ajuste a la tarifa sigue dejando a la Ciudad de México con el costo del transporte más accesible para sus ciudadanos", dijo en conferencia de prensa.

Lee también

El funcionario explicó que el precio de los microbuses, camiones y vagonetas en Aguascalientes está en 10.50 pesos; mientras que en Chihuahua y Coahuila en 12.

Por su parte, en Guanajuato y León cuesta 12; en Querétaro 11 y "aquí, pese al aumento, arrancamos en 7.50".

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, reconoció que este incremento representa un sacrificio para algunas personas pero, aseguró, significará apenas un aumento de 30 a 45 pesos máximo al mes para el bolsillo de cada usuario.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]