La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, dijo que el acuerdo entre transportistas y el Gobierno local para elevar 1.50 pesos la tarifa del transporte público, debe ir acompañado de un Comité Evaluador.

“Una evaluación que hagan los ciudadanos, que haya corresponsabilidad y se traduzca en mejores servicios, seguridad y capacitación para los operadores de las unidades”.

Luisa Gutiérrez manifestó que el transporte público en CDMX está deteriorado, los choferes no tienen la capacitación debida y la infraestructura vial es raquítica.

“Ante la amenaza de protesta, los transportistas pusieron en sus vidrios “apoyo total a Claudia; No a la traición de la 4T. Esta alza responde a apoyo político en la elección de 2024 pero no responde a las necesidades de los capitalinos y nuestra economía”.

“Por eso ahora más allá de alzar la voz como oposición, es momento de que la ciudadanía califique el servicio de transporte público que recibe”.

Agregó que los diputados de PAN en la capital han manifestado su preocupación por choques, accidentes mortales y falta de inversión para garantizar un mejor servicio.

Por su parte, Federico Döring Casar, diputado federal y vocero de Acción Nacional, opinó que este incremento es un “asalto al bolsillo de los capitalinos”.

“No cumplieron la promesa de bajar el precio de la gasolina y el diésel, pero tuvieron que subir la tarifa del transporte público, así es la revancha en contra del ciudadano por parte del Gobierno”.

Döring lamentó que sean otra vez los ciudadanos quienes paguen los platos rotos del mal Gobierno y por las promesas incumplidas de cartel de Morena.

Federico Chávez Semerena, diputado local del PAN, dijo que estará monitoreando la calidad del servicio a partir de este incremento en su tarifa. “No estaremos de brazos cruzados viendo cómo se fractura el bolsillo de capitalinos mientras siguen las carreritas, siguen los accidentes, los choques y falta de capacitación de choferes, además de los asaltos”.

