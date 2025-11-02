El secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, aseguró que para que los choferes de transporte concesionado -vagonetas y microbuses- puedan hacer válido el aumento de 1.50 pesos en la tarifa, que entró en vigor ayer, tienen que colocar en las unidades el cartel oficial de los precios.

"La tarifa oficial autorizada debe de ser publicada en cada una de las unidades, en cada uno de los vehículos, para que puedan cobrarla", dijo en conferencia de prensa.

El funcionario precisó que deberán ser colocadas, de manera visible, tanto afuera -antes de subir- como adentro; de lo contrario, aseguró, no podrán hacer válida la tarifa

Se trata de una calcomanía con los logos de la Semovi y el Gobierno capitalino que especifica que para "Microbuses y Vagonetas" la tarifa por los primeros cinco kilómetros es de 7.50 pesos; hasta 12 kilómetros, ocho pesos y, de 12 kilómetros en adelante, nueve pesos.

Choferes deberán exhibir cartel oficial para aplicar nuevo aumento en transporte concesionado. Foto: Osmar Álvarado

El titular de la Semovi manifestó que estas calcomanías ya fueron entregadas a todos los representantes de las alrededor de las 17 mil unidades concesionadas y que ya deben estar colocadas. "Esto ya fue distribuido con los representantes de los concesionarios y es obligación de ellos pegarlo", señaló.

Este viernes el Gobierno capitalino publicó la edición BIS de la Gaceta Oficial, en la que estableció que la nueva tarifa para el transporte concesionado de la Ciudad de México será de 1.50 pesos más.

Esto a raíz del acuerdo al que llegaron autoridades del Gobierno de la Ciudad con 17 líderes de agrupaciones del transporte en la capital.

