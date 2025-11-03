Dos días después de que se acordó elevar el pasaje en el transporte público concesionado, el secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, aseguró que el aumento de 1.50 pesos acelerará el proceso de transformación de las unidades que hay en la capital, ya que hay 2 mil 500 vehículos que ya cumplieron su vida útil y no reúnen las características para seguir prestando el servicio.

A partir de este sábado los primeros cinco kilómetros en microbús, vagoneta y camión cuestan 7.50 pesos; hasta 12 kilómetros, ocho pesos y más de 12 kilómetros, nueve.

“Este aumento de tarifa no fue sencillo, pero posibilita no sólo reequilibrar lo perdido por los concesionarios, sino que abre la posibilidad de renovar la disposición de ellos para cometer una profunda transformación de sus vehículos”, dijo García Nieto en conferencia de prensa junto con el secretario de Gobierno, César Cravioto, y el titular de Finanzas y Administración, Juan Pablo de Botton.

El titular de la Semovi afirmó que este aumento es una de las rutas para acelerar el proceso de mantenimiento de la flota existente y de la renovación de la flota vehicular, “para garantía de todos los usuarios” ante las preguntas de si se mejorará la operación de los choferes del transporte público.

“Trabajamos porque cada centavo que se autorizó se vea reflejado en la seguridad de cada traslado”, señaló el funcionario.

Sin embargo, comentó que para enfrentar la renovación de estas unidades se necesitan mecanismos que van más allá del incremento de la tarifa, como otorgar un bono de chatarrización, el cual puede llegar hasta los 450 mil pesos. De esto, precisó, van 450 vehículos que se han sumado al programa para cambiar por unidades eléctricas.

EL UNIVERSAL publicó ayer domingo que líderes de transportistas pidieron paciencia a los usuarios para mejorar el servicio, pues con el alza se repondrán del retraso tarifario que enfrentan.

Prometen verificar para evitar abusos

El secretario de Movilidad explicó que en caso de no respetar las tarifas se sancionará con multas que van de los 5 mil a los 60 mil pesos o la cancelación de la concesión de la unidades.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto, adelantó que se llevarán a cabo verificaciones a las unidades a fin de que los choferes no caigan en excesos.

“Sigue siendo la más baja del país”

César Cravioto aseguró que, aun con el aumento de un peso con cincuenta centavos, la tarifa de la capital sigue siendo la más baja de México.

“Este ajuste a la tarifa sigue dejando a la Ciudad de México con el costo del transporte más accesible para sus ciudadanos.

“Quiero darles unos ejemplos, porque luego se nos olvida: en Aguascalientes está en 10.50 pesos; en Chihuahua y Coahuila, en 12; Guanajuato y León, en 12; en Querétaro, en 11 y aquí, pese al aumento, arrancamos en 7.50 pesos”, abundó el funcionario capitalino.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México reconoció que este incremento representa un sacrificio para algunas personas pero, subrayó, significará apenas un aumento de 30 a 45 pesos máximo al mes para un usuario promedio.

Deben mostrar tarifa

Héctor Ulises García agregó que para que los choferes de transporte público concesionado puedan hacer válido el aumento de 1.50 pesos en la tarifa tienen que colocar en las unidades la calcomanía oficial de los precios.

Precisó que deberán ser colocadas de manera visible, tanto afuera —antes de subir— como adentro; de lo contrario, puntualizó, no podrán hacer válida la tarifa.

