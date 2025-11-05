El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, condenó el acoso sexual que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por parte de un hombre identificado como Uriel ’N’, quien ya se encuentra detenido por las autoridades.

El diputado lamentó que la presidenta haya sufrido tocamientos por parte de un hombre alcoholizado, quien fue señalado por otras mujeres a quien acoso en las calles del Centro Histórico.

Ante la realidad que viven muchas mujeres en la Ciudad de México y en todo el país, Sesma Suárez respaldó a Claudia Sheinbaum por haber presentado la denuncia porque nadie tiene el derecho de vulnerar el espacio personal de las mujeres mexicanas.

Lee también Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

“El acoso es un delito en la Ciudad de México, por eso como representante del Poder Legislativo de la capital del país les digo que no están solas y seguiremos legislando para garantizar una vida libre de cualquier tipo de violencia”, señaló.

Además celebró que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, revise en qué entidades del país este tipo de agresiones —el acoso callejero— no es considerado un delito para poder equipararlo con la capital, pues en Ciudad de México estas conductas son sancionadas con hasta cuatro años de prisión; además de multas y la posibilidad de poner en marcha órdenes de restricción.

Detienen al agresor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que detuvieron al probable agresor, quien también acosó sexualmente a dos mujeres más en el perímetro del Centro Histórico.

Lee también “Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

La presidenta confirmó que presentó una denuncia penal por este hecho, pero descartó aumentar su seguridad.

“Sobre mi seguridad, porque también se mencionó eso, nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos, nosotros no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos y cómo somos… Aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido, si hay algún riesgo obviamente nos lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros; entonces, vamos a seguir como hemos venido hasta ahora, eso es muy importante”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL