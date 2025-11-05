Más Información

La Conferencia Nacional de Gobernadores () condenó enérgicamente el acoso que vivió la presidenta este martes mientras caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las gobernadoras y gobernadores que integran la Conferencia Nacional manifestaron su respaldo, solidaridad y respeto hacia la Mandataria federal.

Por medio de un comunicado, llamaron a la ciudadanía y a las instituciones a unir esfuerzos para "construir un " y enfatizaron que la violencia de género, acoso y misoginia no tienen cabida en nuestra sociedad.

"Cualquier intento de intimidar, denigrar o violentar a una mujer, sin importar su posición o ideología, atenta contra los principios democráticos, el respeto y la igualdad que todas y todos debemos defender", afirmaron.

Los integrantes de la Conago aseveraron que hechos como lo ocurrido con la Presidenta, recuerda la importancia de la , "herramientas fundamentales para proteger la integridad u privacidad de las mujeres".

Reafirmaron su compromiso con la defensa de y afirmaron que continuaran defendiendo a cada mujer del país.

"Una agresión contra una mujer es una agresión contra todas. Porque la dignidad, respeto y la paz deben prevalecer encima del odio y la intolerancia. Seguiremos unidas, firmes y sororas, defendiendo a cada mujer de México", concluyeron.

