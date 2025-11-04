Durante el cierre del Axen Life Extreme 2025, evento conmemorativo por el 8° aniversario de Axen Capital, Héctor F. Ochoa Moreno, coordinador general del Corredor Económico del Bienestar “Frontera”, participó en representación del Sistema de Naciones Unidas en México, con una ponencia centrada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel del sector privado en su cumplimiento, en colaboración con la Secretaría de Economía.

“La Agenda 2030 es un plan global para las personas, el planeta y la prosperidad”

En su intervención, Ochoa Moreno subrayó que la Agenda 2030 representa “un plan global para las personas, el planeta y la prosperidad”, sustentado en los principios de universalidad, inclusión, cooperación multiactor y no dejar a nadie atrás.

El funcionario enfatizó que el desarrollo sostenible no puede alcanzarse mientras existan brechas de desigualdad, por lo que la colaboración entre empresas, gobierno, academia y sociedad civil resulta esencial para construir un futuro más equitativo y próspero.

“Cada acción, por pequeña que parezca, puede sumar a este compromiso global. La Agenda 2030 no es exclusiva de los gobiernos: es una tarea compartida en la que el sector privado tiene un papel decisivo”, puntualizó Ochoa Moreno.

La Agenda 2030: hoja de ruta para transformar el mundo

Adoptada por 193 países en 2015, la Agenda 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas orientadas a erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar oportunidades para todos.

Entre los ODS destacan: Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento económico, Acción por el clima y Alianzas para lograr los objetivos.

Ochoa Moreno también resaltó la importancia de la territorialización de la Agenda 2030, es decir, adaptar sus metas globales a las realidades locales de México.De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Sostenible, el país ha mostrado avances en la reducción de la pobreza, igualdad de género, acceso a educación, energía y conectividad digital.

Axen Capital: compromiso empresarial con la sostenibilidad

En ese contexto, Axen Capital se consolida como un actor clave en la promoción del desarrollo sostenible desde el sector privado.Bajo el liderazgo de Dante Eludier, la empresa ha alineado sus unidades de negocio con los principios de la Agenda 2030:

Axen Energy: generación de energías renovables y reducción de emisiones.

generación de energías renovables y reducción de emisiones. Axen Agro: impulso a la agricultura sustentable y economía rural.

impulso a la agricultura sustentable y economía rural. Axen Health: promoción del bienestar físico y mental.

promoción del bienestar físico y mental. Fundación Dante Eludier: apoyo a niños con problemas de audición y comunidades vulnerables.

apoyo a niños con problemas de audición y comunidades vulnerables. Axen Mind: educación con propósito, alineada a los ODS.

“El éxito empresarial solo tiene sentido cuando genera bienestar real. Colaborar con la ONU y la Secretaría de Economía nos permite transformar propósito en acción”, afirmó Dante Eludier, CEO de Axen Capital.

Su propósito —“Lograr un mundo más sano, próspero y feliz”— se ha convertido en el eje rector de todas sus iniciativas, integrando la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social como pilares de su modelo de negocio.

Axen Mind: educación con propósito

En línea con la visión compartida por Ochoa Moreno, Axen Mind busca transformar la educación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.El proyecto abarca desde preescolar hasta secundaria, con programas que fomentan la sostenibilidad, la equidad, la educación financiera, la cooperación y la innovación social.

Mediante herramientas pedagógicas actualizadas y tecnología aplicada, Axen Mind prepara a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del futuro, promoviendo una conciencia global y un aprendizaje integral.

Axen Life Extreme 2025: una celebración con propósito

En su tercera edición, el Axen Life Extreme 2025 reunió a ponentes internacionales como Margarita Pasos, Nilda Chiaraviglio, Álvaro Vargas, Regina Carreón (La Capi), Yokoi Kenji, Odin Dupeyron, Paola Rojas, Oso Trava y Héctor F. Ochoa Moreno, quienes inspiraron a miles de asistentes con mensajes de transformación, liderazgo y bienestar integral.

Con esta edición, Axen Capital reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la cooperación interinstitucional y la creación de valor con propósito.