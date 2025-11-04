Más Información

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

El director general de Asset Management México, Alejandro Martínez, aseguró que la industria de fondos de inversión en México vive una etapa de expansión acelerada y que la reducción de abrirá nuevas oportunidades para diversificar los portafolios de inversión en el país.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que el sector de fondos de inversión representa ya 13.5% del (PIB), lo que equivale a tres veces más que hace 24 años, cuando apenas alcanzaba 4.3%.

“Esto refleja un cambio estructural en la forma en que los mexicanos ahorran e invierten. Hoy vemos más personas transformando su , lo que fortalece el bienestar y el desarrollo del país”, afirmó.

Lee también

Martínez destacó que la industria mantiene una compuesta de crecimiento de 12.3% desde 2001, impulsada por factores como el bono demográfico, la resiliencia económica del país y los avances en inclusión financiera.

“México tiene una pirámide poblacional favorable; los jóvenes están cada vez más interesados en hacer crecer su dinero y eso será el motor del ahorro e inversión en los próximos años”, comentó.

De acuerdo con Santander, en los últimos años 13 millones de nuevos clientes se han incorporado a la industria de fondos en México, lo que refleja un avance significativo en .

Martínez subrayó que el acceso a las inversiones se ha vuelto más sencillo gracias a la digitalización y a la reducción de los montos mínimos de entrada. “Hoy se puede invertir desde un solo título; ya no es necesario contar con grandes cantidades de dinero. La tecnología ha sido clave para acercar el ahorro y la inversión a más mexicanos”, apuntó.

Lee también

El directivo también enfatizó el papel de la educación financiera para seguir impulsando este crecimiento. “Tenemos que seguir desmitificando que invertir es complejo o exclusivo para quienes tienen mucho dinero. Los fondos de inversión son una herramienta accesible y eficaz para construir patrimonio”, dijo.

Reducción de tasas abrirá opciones para diversificar

Sobre el entorno económico, Martínez explicó que la baja en las esperadas para 2025 generará un escenario propicio para que los inversionistas busquen mayor diversificación.

“A medida que las tasas disminuyen, los inversionistas naturalmente buscan alternativas y nuevas clases de activos donde puedan encontrar valor y retornos atractivos. Este entorno abrirá espacio para la innovación y para ampliar las opciones de inversión en México”, señaló.

Lee también

Actualmente, Santander Asset Management administra más de 560 mil millones de pesos, lo que la consolida como la tercera gestora más importante del país y una de las 10 principales de la red global del . La firma registró un crecimiento de 15.7% en 2025, impulsado por la integración del negocio de gestión de activos de BNP Paribas en México.

Martínez concluyó que la meta del banco es seguir fortaleciendo la confianza de los inversionistas y aprovechar el potencial del ahorro interno.

“Estamos enfocados en capitalizar esta gran oportunidad, con y plataformas digitales que faciliten el acceso y fortalezcan el mercado de inversiones en México”, afirmó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]