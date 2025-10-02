Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

anunció que, a partir de este jueves, sus clientes podrán realizar desde la aplicación móvil sin pagar comisión alguna, lo que lo convierte en el primer banco en el país en ofrecer este beneficio sin fronteras.

La institución detalló que con esta medida desaparece la tarifa de 15 dólares por envío, liberando de ese gasto a clientes que requieren mandar recursos para negocios, familiares, emergencias o

Así, el servicio estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana y en siete divisas: dólar estadounidense, euro, libra esterlina del Reino Unido, franco suizo, corona sueca, yen japonés y dólar canadiense.

La firma aseguró que no existe monto mínimo de operación ni límite de transacciones y el proceso se realiza en tres pasos a través de la aplicación del banco.

“Hemos dado un paso estratégico al ser la primera institución en eliminar por completo las comisiones en las transferencias internacionales, con lo que acompañamos las operaciones de nuestros clientes en un claro reconocimiento al entorno cada vez más global de los usuarios de servicios financieros. Con ello, hemos liberado millones de dólares al año para nuestros clientes”, detalló el responsable del área de tipo de cambio en Banco Santander México, Gerardo Vargas Sandoval.

Detalló que los clientes no requieren trámites adicionales, pues el beneficio es automático en la aplicación. Para realizar una transferencia basta con ingresar los datos del beneficiario, como el código de identificación bancaria, el número de cuenta e información básica, elegir el monto y confirmar.

En el caso de envíos en dólares a Estados Unidos, se solicitará el número de transferencia electrónica.

Santander subrayó que se trata de operaciones entre cuentas, diferentes de los envíos en efectivo como son las

