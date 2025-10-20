Se despide Vector de sus clientes; Finamex toma control de cuentas y saldos de sus usuarios

Vector Casa de Bolsa se despidió de sus clientes e informó que a partir de este martes sus cuentas y saldos estarán disponibles en Finamex.

En un comunicado enviado a sus clientes, la firma, señalada por supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, detalló que sus promotores se mantendrán en esta nueva etapa luego del acuerdo alcanzado con Finamex.

“Durante más de cinco décadas hemos estado con nuestros clientes, cuidando de sus patrimonios y acompañándoles en cada paso. Debido a nuestro acuerdo con Finamex, a partir de mañana martes 21 de octubre, sus cuentas y saldos estarán disponibles en Finamex, asegurando que sigan recibiendo la atención y confianza que mereces. Es importante reiterar que, a partir de mañana, ya serás cliente de Finamex Casa de Bolsa y podrás operar con tus cuentas y saldos, tanto en su plataforma como con tu promotor de siempre, quien estará acompañándote en esta nueva etapa”, precisó.

Lee también PAN señala que Vector sigue operando pese a señalamientos de lavado de dinero; cuestiona liquidación de CIBanco

Vector añadió que Finamex les indicará en breve cómo será el proceso de inicio de operaciones ahora bajo su resguardo.

“Queremos darte las gracias por haber contado con tu confianza durante tantos años con nosotros”, señaló.

El pasado 1 de octubre, Vector anunció la transferencia de activos y clientes a Finamex, aclarando que no se trató de una operación de compra venta, y que el proceso fue supervisado por las autoridades regulatorias.

En tanto, este 20 de octubre, iniciaron las sanciones por parte del Departamento del Tesoro que imposibilitan a Vector realizar operaciones en el mercado de Estados Unidos.

Lee también Sistema financiero mexicano se mantiene sólido a 3 meses del caso Vector- Intercam- CIbanco: CESF

Sin impacto en Finamex, asegura S&P

La agencia S&P dijo que no prevé un impacto inmediato en las calificaciones de calidad crediticia y de riesgo de volatilidad de nueve fondos de renta fija operados por Vector Fondos, derivado de la compra por parte de Casa de Bolsa Finamex, para la transmisión parcial de activos, cuentas y participaciones en fondos.

Recordó que a partir de este lunes, Finamex se convierte en dueña representativa del capital social fijo de 21 fondos de inversión, nueve de renta fija y doce de renta variable, de los que Vector Fondos era titular.

“Consideramos que la transacción no tiene impacto inmediato en las calificaciones de calidad crediticia y de riesgo de volatilidad de los fondos. Lo anterior, debido a que los clientes elegibles serán transferidos a Finamex bajo los mismos principios regulatorios, manteniendo la custodia de valores a través de Indeval y la protección de su patrimonio conforme a las disposiciones vigentes. Asimismo, prevemos que la composición de los portafolios se mantenga estable y continúe conformada en su mayoría por activos gubernamentales de muy alta calidad crediticia”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm