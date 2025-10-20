El comercio internacional vive un año difícil porque los países tienen que navegar en medio de la imposición de aranceles, a pesar de ello, casi tres cuartas partes del comercio global aún se mueve bajo las reglas mundiales, dijo la secretaria general de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), Rebeca Grynspan.

Durante la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la Unctad, que se realiza en Ginebra, Suiza, explicó que este año “ha sido difícil para el comercio y aún más difícil para los ministros de Comercio, de Relaciones Exteriores y de Finanzas”.

A pesar de ello, hay negociación y por todo el trabajo hecho el “72% del comercio aún se mueve bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. El comercio está creciendo de 5% a 6% en precios corrientes a tasa anual y a 9% si se observa el comercio de países del sur excluyendo China”.

Expuso que a pesar de todo “hemos evitado el efecto dominó de los aranceles, el cual alguna vez trajo a la economía mundial de rodillas en los años de 1930”.

Grynspan añadió que las negociaciones que evitaron una guerra de aranceles se lograron gracias a los ministros de comercio.

“Porque siguieron negociando cuando parecía inútil, defendiendo un sistema basado en reglas incluso mientras trabajaban para reformarlo, y construyendo puentes incluso cuando cayeron”, afirmó durante su ponencia.

Advirtió que, en estos momentos, la incertidumbre, la deuda y la caída de la inversión afectan gravemente a los países más pobres del mundo.

Comercio se encuentra en periodo de transición

La líder de la UNCTAD aseguró que los paradigmas cambian porque hay mucha presión contra el sistema multilateral lo que impacta cada aspecto del trabajo mundial, porque “ser multilateralista significa ser un reformista”

“Estamos en un periodo de transición, donde lo viejo no ha muerto y lo nuevo aún no ha nacido. Este es un período de contracciones, en la que las fuerzas no van en la misma dirección y todas ellas coexisten. Lo que hagamos definirá lo que pase a futuro”, consideró.

Pidió observar las oportunidades que hay para mejorar la inclusión en medio de la “reconfiguración” de la economía global.

Comentó que, por ejemplo, hay una apertura para el cambio con los nuevos patrones comerciales, los servicios resilientes, las tecnologías limpias y la inteligencia artificial.

Grynspan enfatizó que con la serie de cambios que enfrenta el mundo en los temas anteriore la pregunta clave no es si el cambio ocurrirá, sino quién lo dirigirá y en beneficio de quién.

“Hemos venido aquí para forjar el futuro, juntos, para que el comercio, la inversión y la tecnología beneficien a las personas, no al revés”, concluyó.

