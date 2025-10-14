El Concejo de Coyoacán aprobó implementar un protocolo de actuación para prevenir, atender y sancionar la violencia de género y el acoso sexual.

Al respecto Giovani Gutiérrez aseguró que Coyoacán es la alcaldía de la mujer.

“Esta es la alcaldía de la mujer. Y lo es porque procuramos su protección, su reconocimiento y su impulso. Aquí en esta administración se ha firmado el acuerdo 3 de 3: no deudores de pensión alimenticia. No agresores. No violentadores. Ese es nuestro compromiso y aquí lo ratificamos. Este gobierno impulsa y respeta a todas las mujeres. A ellas se les reconoce e impulsa. De 10 direcciones, ocho están a cargo de mujeres. De ese tamaño es la importancia de su trabajo en temas tan importantes como seguridad, obras, administración o derechos humanos”, apuntó.

Las y los concejales de diversos partidos políticos destacaron, en su mayoría, las acciones emprendidas a favor de las mujeres. Indicaron que la politiquería, con el argumento de equidad de género o violencia de ese tipo, no tiene cabida en Coyoacán, ni en ningún lugar.

Concejales como Juan Carlos Vázquez y Fabiola Ovando destacaron las acciones a favor de las mujeres y celebraron la aprobación de esta propuesta para la aplicación del protocolo e indicaron que el trabajo de gestoría que se realiza, no debe tener tintes de partido, de género, ni de diferenciación alguna.

“Las y los vecinos quieren ver resultados. Nosotros trabajamos y damos resultados en perspectiva de género siempre. El servicio público no debe de ver colores porque sus impuestos son los que nos pagan para que trabajemos. El servicio público requiere trabajo conjunto, no ve diferencias. Nosotros sí nos coordinamos”, dijo el alcalde.

