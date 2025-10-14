La madrugada de este martes se registró la volcadura de una camioneta de valores sobre Avenida Insurgentes Sur, en la colonia Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, dejó como saldo a tres personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Control de Tránsito la unidad perteneciente a la empresa Tecnoval, El conductor relató que circulaba sobre Insurgentes en dirección sur a norte cuando perdió el control del vehículo, impactándose contra el camellón central, lo que provocó que la camioneta volcara y quedara sobre su toldo.

Volcadura de camioneta de valores en Insurgentes Sur deja tres lesionados en Coyoacán. Foto: Especial

En el percance resultaron lesionados los tripulantes mismos que fueron valorados por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El personal de la empresa indicó que los tripulantes realizaban un traslado de valores por aproximadamente 1 millón 500 mil pesos, provenientes de la estación Dr. Gálvez, con destino a la estación Ciudad Universitaria del Metrobús.

Al lugar acudieron elementos de tránsito, una grúa y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores para retirar el vehículo y liberar la vialidad.

