Más Información

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; discuten 307 reservas

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; discuten 307 reservas

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Luego de que seis colonias de la , vecinos afectados reportaron que a partir de este lunes por la noche comenzó a llegar el líquido a sus hogares, por lo que señalaron que se encuentran llevando a cabo las actividades que no hicieron "por si se nos vuelve a ir".

El servicio se restableció a unas horas de que algunos afectados bloquearan Camino a Santa Fe y por casi 12 horas.

"Ya desde ayer en la noche tenemos agua pero fueron dos semanas en que no caía ni una gota. Fue muy desesperante y no fue hasta ayer que nos llegó, y pues no queda de otra más que aprovechar porque no sabemos si se nos vuelva a ir", dijo Miriam, habitante de la colonia María G. García, mientras abre la llave y ve cómo cae el agua.

Lee también:

Explicó que continúa limpiando, haciendo de comer, lavando trastes, ropa y bañando a su niño, pues no pudo llevar a cabo estas actividades durante casi dos semanas.

En la colonia Zenón Delgado, Patricia aseguró que apenas hoy en la mañana comenzó a regresar el agua a su hogar. "Cuando me levanté ya vi que volví a tener agua y es muy gratificante después de tanto tiempo, ¿no?".

El servicio se restableció a unas horas de que algunos afectados bloquearan Camino a Santa Fe y Queretanos por casi 12 horas. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL
El servicio se restableció a unas horas de que algunos afectados bloquearan Camino a Santa Fe y Queretanos por casi 12 horas. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

De igual manera, expresó que se puso a lavar sus trastes, ropa y a llevar a cabo sus actividades domésticas que no hizo por más de una semana.

Lee también:

Comentó que se está apurando a recuperar el tiempo perdido pues "no sabemos si nos vuelva a pasar". Indicó que esto pasa al menos cada dos años, por lo que pidió a las autoridades locales y capitalinas una solución.

Este lunes el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, indicó en X que se realizaría un censo para promocionar pipas a los afectados.

“Vamos a activar un apoyo, en coordinación, de pipas; con esto, la intención es que podamos llevar las pipas a estas colonias las cuales siguen careciendo de agua”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses