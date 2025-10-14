Luego de que seis colonias de la alcaldía Álvaro Obregón permanecieran sin agua más de una semana, vecinos afectados reportaron que a partir de este lunes por la noche comenzó a llegar el líquido a sus hogares, por lo que señalaron que se encuentran llevando a cabo las actividades que no hicieron "por si se nos vuelve a ir".

El servicio se restableció a unas horas de que algunos afectados bloquearan Camino a Santa Fe y Queretanos por casi 12 horas.

"Ya desde ayer en la noche tenemos agua pero fueron dos semanas en que no caía ni una gota. Fue muy desesperante y no fue hasta ayer que nos llegó, y pues no queda de otra más que aprovechar porque no sabemos si se nos vuelva a ir", dijo Miriam, habitante de la colonia María G. García, mientras abre la llave y ve cómo cae el agua.

Explicó que continúa limpiando, haciendo de comer, lavando trastes, ropa y bañando a su niño, pues no pudo llevar a cabo estas actividades durante casi dos semanas.

En la colonia Zenón Delgado, Patricia aseguró que apenas hoy en la mañana comenzó a regresar el agua a su hogar. "Cuando me levanté ya vi que volví a tener agua y es muy gratificante después de tanto tiempo, ¿no?".

De igual manera, expresó que se puso a lavar sus trastes, ropa y a llevar a cabo sus actividades domésticas que no hizo por más de una semana.

Comentó que se está apurando a recuperar el tiempo perdido pues "no sabemos si nos vuelva a pasar". Indicó que esto pasa al menos cada dos años, por lo que pidió a las autoridades locales y capitalinas una solución.

Este lunes el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, indicó en X que se realizaría un censo para promocionar pipas a los afectados.

“Vamos a activar un apoyo, en coordinación, de pipas; con esto, la intención es que podamos llevar las pipas a estas colonias las cuales siguen careciendo de agua”, dijo.

