En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Fiscalía CDMX corrige e informa que el abogado David Cohen Sacal sigue con vida; "lamentamos cualquier confusión", dice

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

El alcalde de Álvaro Obregón,, dio a conocer que seis colonias de la demarcación aún no cuentan con servicio de agua, por lo que anunció que se hará un censo para promocionar pipas a los afectados.

Luego de la manifestación que se registró este lunes, de vecinos quienes acusaron la falta de líquido en sus domicilios, el edil precisó que están en comunicación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua () para el restablecimiento del servicio.

“Vamos a activar un apoyo, en coordinación, de pipas; con esto, la intención es que podamos llevar las pipas a estas colonias las cuales siguen careciendo de agua”, dijo.

Señaló que por parte de Participación Ciudadana de la alcaldía se emitirá una convocatoria para hacer un levantamiento “puerta por puerta” de cuántas viviendas necesitan agua.

Este lunes, vecinos de la alcaldía bloquearon el paso en Camino a Santa Fe y Queretanos, en la alcaldía Álvaro Obregón, para manifestarse por la falta de suministro de agua potable en la zona, la protesta se alargó por casi 12 horas.

pjm/LL

