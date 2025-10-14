El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, dio a conocer que seis colonias de la demarcación aún no cuentan con servicio de agua, por lo que anunció que se hará un censo para promocionar pipas a los afectados.

Luego de la manifestación que se registró este lunes, de vecinos quienes acusaron la falta de líquido en sus domicilios, el edil precisó que están en comunicación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para el restablecimiento del servicio.

“Vamos a activar un apoyo, en coordinación, de pipas; con esto, la intención es que podamos llevar las pipas a estas colonias las cuales siguen careciendo de agua”, dijo.

Lee también Vecinos bloquean Camino a Santa Fe por falta de agua en Álvaro Obregón

Vecinas y vecinos, la @AlcaldiaAO continúa acompañando las acciones de la @SEGIAGUA para restablecer el suministro de agua en las colonias que aún registran afectaciones del servicio.



Asimismo, se va a activar coordinadamente el apoyo de pipas para hacer la distribución donde… pic.twitter.com/9E2nZ7T70P — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) October 14, 2025

Señaló que por parte de Participación Ciudadana de la alcaldía se emitirá una convocatoria para hacer un levantamiento “puerta por puerta” de cuántas viviendas necesitan agua.

Este lunes, vecinos de la alcaldía bloquearon el paso en Camino a Santa Fe y Queretanos, en la alcaldía Álvaro Obregón, para manifestarse por la falta de suministro de agua potable en la zona, la protesta se alargó por casi 12 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL