La mañana de este lunes, un grupo de aproximadamente 20 vecinos de la colonia Mártires de Tacubaya realizó un bloqueo en la vialidad Camino a Santa Fe y Querétanos, en la alcaldía Álvaro Obregón, para manifestar su inconformidad por la falta de suministro de agua potable en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes colocaron objetos y se apostaron sobre la vialidad principal, lo que ha generado afectaciones viales en el tránsito hacia la zona corporativa de Santa Fe.

Los inconformes señalan que desde hace varios días no cuentan con el servicio de agua en sus domicilios y que, a pesar de haber solicitado apoyo a las autoridades delegacionales y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), no han recibido una respuesta satisfactoria.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al punto para resguardar la zona y realizar cortes a la circulación, además de establecer diálogo con los vecinos para liberar la vialidad y canalizar sus demandas ante las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, el bloqueo continúa y las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternas como Avenida Santa Lucía y Camino Real a Toluca para evitar la zona afectada.

