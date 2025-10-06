Gracias al aumento de los niveles en el Sistema Cutzamala y mejoras en la distribución, Iztapalapa pasó de tener abasto de agua en lapsos de máximo cinco horas consecutivas a 13 horas de servicio, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al encabezar la puesta en marcha de seis nuevas plantas purificadoras del programa de garrafones Agua Bienestar, Brugada Molina, advirtió que cuando ella fue alcaldesa de Iztapalapa, lo máximo que llegaban eran cinco horas de servicio, porque “siempre había crisis”.

“Cinco horas y estábamos muy bien, porque siempre había crisis. Entonces, aplaudo de verdad, que 13 horas horas diarias del Cutzamala, que llega al Cerro de la Estrella, al Gran Tanque del Cerro de la Estrella, está llegando. Eso no lo habíamos tenido en décadas”, dijo.

Lee también Ecatepec incrementa abastecimiento de agua potable al 50% vía red; inversión de 700 millones mejora el servicio

Al respecto, José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua) precisó que esto se debe al aumento en el Sistema Cutzamala (que se prevé alcance más de 95% de almacenamiento para el fin de establecer temporada de lluvias), pero también a las puras de sectorización y mejoras que se han implementando.

Aumentará abasto de agua en la CDMX

El secretario añadió que se está viendo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el aumento en el abasto del agua tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, toda vez que algunas presas ya están al 100% de su capacidad.

“Gracias a las lluvias ha subido mucho el nivel (del Cutzamala) más de un 90%, y la expectativa que se tiene para el cierre de noviembre, es que esté a más de un 95%, o a ver si se puede llegar hasta el 100%. Eso se está también viendo con la Comisión Nacional del Agua, porque algunas de las presas ya están al 100%, entonces nos van a incrementar el agua, tanto el Estado de México como a la Ciudad de México, ya es uno de los beneficios que se tienen”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov