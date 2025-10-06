Ecatepec, Méx.- El suministro de agua potable por la red en Ecatepec aumentó de 35%, al inicio de la actual administración, al 50% actualmente, debido a diversas acciones y a la inversión de 700 millones de pesos en materia hídrica de recursos federales, estatales y municipales, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En la conferencia de prensa, la edil explicó que con ese incremento el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE) dejó de realizar 100 mil viajes de pipas, porque el agua era utilizada como “botín político” y la pasada administración local rentaba hasta 200 vehículos de este tipo para abastecer a las comunidades.

Afirmó que más de 275 mil vecinos de la Quinta Zona de Ecatepec ya reciben agua por la red y cerraron más de 50 puntos de huachicoleo.

Lee también Diputado del PAN propone transporte gratuito en la CDMX para personas cuidadoras

“Pasamos de un gobierno que lucraba política y económicamente con las pipas a un gobierno que está invirtiendo mucho dinero en infraestructura. Otro anuncio importante es que hemos logrado cerrar más de 50 puntos de huachicoleo, eso es Cambio con Honestidad”, reiteró.

Cisneros Coss dijo que la Quinta Zona de Ecatepec es una de las más afectadas por el desabasto de agua potable, por lo que los gobiernos federal, estatal y municipal invirtieron en el último trimestre 15 millones de pesos para aumentar el suministro en la región, lo que contempla la rehabilitación de la planta potabilizadora del pozo Emiliano Zapata.

En su intervención expuso que los tres niveles de gobierno destinaron este año 700 millones de pesos para obras y acciones en materia hídrica en Ecatepec, como rehabilitación y reperforación de pozos, remozamiento de redes, cambio de válvulas, líneas de conducción, sistemas de bombeo y reparación de fugas, entre otras, muchas de ellas en la Quinta Zona.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirmó que más de 275 mil vecinos ya reciben agua (06/10/2025). Foto: Especial

Lee también Lanzan programa “Conductor Vigilante” en alcaldía Miguel Hidalgo para que choferes reporten delitos

“Nuestro trabajo ha sido más intenso que en ningún otro lugar, porque ahí la justicia se llama agua limpia. No se trata sólo que el agua llegue, sino que llegue también de calidad, por las condiciones del subsuelo”, comentó.

Reconoció que el agua es de mala calidad en la Quinta Zona y el anterior gobierno municipal instaló plantas potabilizadoras en tres pozos construidos en esta región, las cuales son inoperantes, aunque trabajan para que el líquido pueda ser utilizado sin riesgo por los colonos.

Cisneros Coss mencionó que el gobierno municipal presentó denuncias por la construcción de esas plantas potabilizadoras que no funcionaron, lo que causó daños al erario público, al igual que la perforación de un pozo en la colonia Sergio Méndez Arceo, operado por la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Línea de Masas (UPREZ LM).

Francisco Vázquez Reyes, director de SAPASE informó que mejoraron al 100 % el abasto de agua por la red en 14 colonias y en otras 19 está al 50 %, además de que continúan las labores para avanzar en ese tema.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov