La alcaldía Iztapalapa informó que hoy habrá una disminución de abasto del agua potable, debido a fallas eléctricas en el Tanque del Cerro de la Estrella.

Aseguró que se prevé que mañana se normalice el suministro del líquido.

Mientras, pidió a los habitantes de la demarcación moderar su consumo de agua por hoy.

En un comunicado, la alcaldía señaló que el problema eléctrico ya fue reparado, sin embargo, "la recuperación de los niveles del tanque será paulatina".

"Estaremos atentos a las solicitudes de pipas de agua en el teléfono 55 56 70 07 37 en la Dirección General de Servicios Urbanos", expuso.

