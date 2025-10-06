Más Información

Departamento de Justicia de EU autoriza ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

Departamento de Justicia de EU autoriza ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

El diputado local del PAN Ricardo Rubio presentó una iniciativa para garantizar a las personas cuidadoras primarias.

La propuesta plantea que la Ley de Movilidad local reconozca jurídicamente la figura de las personas cuidadoras primarias y garantice que, mediante un mecanismo de acreditación expedido por las autoridades competentes, puedan acceder sin costo al sistema de transporte público que brinda la Ciudad.

“El cuidado es un trabajo que merece respeto y respaldo. No podemos seguir ignorando el papel de quienes dedican su tiempo a atender a niñas, niños, personas mayores o con . Esta medida representa un acto de justicia social”, apuntó el legislador.

Lee también

Destacó que miles de mujeres y hombres en la Ciudad de México realizan tareas de cuidado de manera no remunerada, muchas veces con grandes dificultades económicas y sin apoyos institucionales suficientes. “Las personas cuidadoras sostienen silenciosamente la vida diaria de nuestras comunidades. Esta iniciativa busca reconocer su esfuerzo, aliviar su carga económica y dar un paso hacia una ciudad más humana y solidaria”.

Ricardo Rubio señaló que esta reforma forma parte de una agenda más amplia del PAN para fortalecer la red de apoyo a las familias cuidadoras y avanzar hacia una Ciudad de México más incluyente, empática y justa.

Lee también

"Si bien es cierto que el Gobierno de la Ciudad de México recientemente inició con la entrega de apoyos económicos a este , lo cierto es que también es un apoyo muy básico, mínimo diría yo; 2 mil pesos bimestrales apenas alcanzaría para algo de comida. Ayudarles otro poco con su movilidad, es urgente”, añadió.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad para su análisis y dictaminación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses