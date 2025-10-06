El diputado local del PAN Ricardo Rubio presentó una iniciativa para garantizar transporte gratuito a las personas cuidadoras primarias.

La propuesta plantea que la Ley de Movilidad local reconozca jurídicamente la figura de las personas cuidadoras primarias y garantice que, mediante un mecanismo de acreditación expedido por las autoridades competentes, puedan acceder sin costo al sistema de transporte público que brinda la Ciudad.

“El cuidado es un trabajo que merece respeto y respaldo. No podemos seguir ignorando el papel de quienes dedican su tiempo a atender a niñas, niños, personas mayores o con discapacidad. Esta medida representa un acto de justicia social”, apuntó el legislador.

Destacó que miles de mujeres y hombres en la Ciudad de México realizan tareas de cuidado de manera no remunerada, muchas veces con grandes dificultades económicas y sin apoyos institucionales suficientes. “Las personas cuidadoras sostienen silenciosamente la vida diaria de nuestras comunidades. Esta iniciativa busca reconocer su esfuerzo, aliviar su carga económica y dar un paso hacia una ciudad más humana y solidaria”.

Ricardo Rubio señaló que esta reforma forma parte de una agenda más amplia del PAN para fortalecer la red de apoyo a las familias cuidadoras y avanzar hacia una Ciudad de México más incluyente, empática y justa.

"Si bien es cierto que el Gobierno de la Ciudad de México recientemente inició con la entrega de apoyos económicos a este grupo social vulnerable, lo cierto es que también es un apoyo muy básico, mínimo diría yo; 2 mil pesos bimestrales apenas alcanzaría para algo de comida. Ayudarles otro poco con su movilidad, es urgente”, añadió.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad para su análisis y dictaminación.

