La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), organización que aglomera a más de ocho mil unidades de transportistas, informó que autoridades capitalinas no cumplieron su promesa de dar una respuesta definitiva sobre el otorgamiento de un bono al combustible y aumento a la tarifa.

En un comunicado detallaron que desde hace más de un mes no se les ha brindado dicha respuesta y los funcionarios públicos se desentienden del tema.

La FAT lamentó que pese a que la propia jefa de Gobierno, Clara Brugada, les atendió en persona y prometió consolidar la promesa de otorgarles un bono al combustible, sus secretarios de Gobierno y de Movilidad, no responden y aseguran que no existe datos específicos sobre el otorgamiento de un apoyo al combustible.

Lee también Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Recordaron que en el Estado de México ya se autorizó un aumento de dos pesos de la tarifa del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos; sin embargo, la no aplicación de dicho ajuste en la Ciudad de México ahonda en la crisis económica del sector transportistas capitalino “que opera en números rojos y que la administración de la CDMX no atiende las justas peticiones de los concesionarios que tenían la palabra de la hoy Jefa de Gobierno, en su campaña electoral, de apoyarles y no ha cumplido”.

Los voceros de la FAT denunciaron que pese al diálogo establecido con el secretario de Gobierno, César Cravioto, posteriormente la misma Jefa de Gobierno, y el compromiso de las autoridad capitalina de brindarles, para la tercer semana de septiembre, las fechas de entrega del bono al combustible, no se cumplió dicha promesa. Siendo el punto de mayor coincidencia que un apoyo mensual de 13 mil pesos en combustible ayudará a la operación del transporte y no subir la tarifa.

Lee también ¿Quién es David Cohen Sacal?; abogado baleado en Ciudad Judicial y que representó a Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul

“La FAT no entiende porque la autoridad local de la Ciudad de México, el Gobierno local mantiene congelado el otorgar un bono al combustible y las tarifas del transporte público concesionado (microbuses, combis y autobuses) y pone en riesgo a las familias y empleos formales del sector. Esto significa que, aunque los concesionarios en la capital también enfrentan incrementos en combustibles y refacciones”, expusieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL