Toluca, Méx.— Agremiados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), delegación Estado de México, aseguraron que tras avalarse el incremento de la tarifa de 2 pesos —como base—, los usuarios podrán detectar cambios en unidades tanto en el Valle de México como en el de Toluca.

Sin embargo, admitieron que el incremento que comenzará a aplicarse este 15 de octubre es marginal, puesto que ello no les permitirá cubrir las necesidades para adquirir nuevas unidades.

“El incremento no es suficiente para hacer un equilibrio en los costos-beneficios”, señalaron al afirmar que los transportistas han tenido que enfrentar un incremento en refacciones, casetas y combustible, siendo que el último aumento que se aprobó en la entidad fue en enero de 2019, pasando de 10 a 12 pesos.

El delegado de la Canapat en la entidad, Odilón López Nava, expuso que lo publicado en Gaceta de Gobierno no es un “tarifazo”, sino un incremento justo para atender las exigencias ciudadanas de contar con un mejor transporte público.