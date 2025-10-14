Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Policias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a Sebastián "N", presunto integrante del grupo delictivo Los .

A decir de la SSC, el grupo de Los Malcriados 3AD está dedicado a los delitos de narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio, en colonias de la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención se realizó al cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

Lee también

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectaron mediante indagatorias la zona de movilidad de Sebastián "N", en la colonia Olivar del Conde.

Fue a través de vigilancias en la zona que el hombre de 28 años de edad fue ubicado en la calle 5 de Mayo, de la mencionada colonia, donde fue detenido por policías capitalinos.

Sebastián "N" fue presentado ante la autoridad en un Centro Penitenciario al norte de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses