Policias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a Sebastián "N", presunto integrante del grupo delictivo Los Malcriados 3AD.

A decir de la SSC, el grupo de Los Malcriados 3AD está dedicado a los delitos de narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio, en colonias de la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención se realizó al cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

Lee también Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectaron mediante indagatorias la zona de movilidad de Sebastián "N", en la colonia Olivar del Conde.

Fue a través de vigilancias en la zona que el hombre de 28 años de edad fue ubicado en la calle 5 de Mayo, de la mencionada colonia, donde fue detenido por policías capitalinos.

Sebastián "N" fue presentado ante la autoridad en un Centro Penitenciario al norte de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL