Policias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a Sebastián "N", presunto integrante del grupo delictivo Los Malcriados 3AD.
A decir de la SSC, el grupo de Los Malcriados 3AD está dedicado a los delitos de narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio, en colonias de la alcaldía Álvaro Obregón.
La detención se realizó al cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.
Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectaron mediante indagatorias la zona de movilidad de Sebastián "N", en la colonia Olivar del Conde.
Fue a través de vigilancias en la zona que el hombre de 28 años de edad fue ubicado en la calle 5 de Mayo, de la mencionada colonia, donde fue detenido por policías capitalinos.
Sebastián "N" fue presentado ante la autoridad en un Centro Penitenciario al norte de la Ciudad de México.
