El alcalde de , Giovani Gutiérrez, destacó que la reducción del 27% en los delitos de alto impacto en la demarcación, anunciada por la jefa de Gobierno, , la semana pasada, es un logro compartido con las autoridades federales y locales, así como resultado de un compromiso por hacer de Coyoacán un lugar más seguro.

Recordó que desde hace cuatro años, cuando inicio su primer periodo de gobierno en esa alcaldía, asumió un compromiso real con la ciudadanía y por ello se puso en marcha Escudo Coyoacán, y el siguiente paso fue lograr una coordinación efectiva con la Marina, Defensa, Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Sabemos de las preocupaciones reales de un padre o una madre de familia que envía a sus hijas e hijos a la escuela. Sabemos la seguridad de ellas y ellos es primordial al entrar y salir del plantel, por ello, hemos puesto en marcha estos recorridos a fin de desincentivar actos delictivos, , así como para brindar entornos seguros de las y los estudiantes al acudir a su escuela”, afirmó Gutiérrez Aguilar.

Aunado a ello, añadió, esta semana se realizaron los recorridos usuales de seguridad. El primero, nocturno, tuvo lugar en la unidad habitacional CTM IX, en la zona que circundan las avenidas Manuela Sáenz y Rosa María Sequeira, pero también se visitaron las secciones VI y VII de la misma unidad, acompañados por la Guardia Nacional y la Marina.

El siguiente recorrido se realizó en la colonia Villa Coyoacán, en la zona Miguel Ángel de Quevedo y calle Tres Cruces, en donde participó la Marina y personal de la Policía Auxiliar asignada a la demarcación. En este recorrido se realizaron más de 70 entrevistas con personas que se encontraban en los domicilios y se les entregó igual número de folletos con los datos y número telefónicos para reportar cualquier tipo de emergencia o incidencia.

“Los recorridos nocturnos, a pie, casa por casa y acciones como chatarrización, recuperación de espacios públicos y cierre de ilegales, por supuesto que dan resultados. Nosotros no dejamos un folleto en un domicilio, nosotros nos entrevistamos con la gente, le preguntamos sobre sus necesidades y establecemos un canal de comunicación directo con ellos. Aún nos falta, pero así vamos a seguir redoblando esfuerzos”, mencionó el edil.

