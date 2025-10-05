Como cada fin de semana, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó una serie de operativos interinstitucionales como parte del programa ‘La Noche es de Todos’.

De jueves a sábado se realizaron verificaciones en 18 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en diversas colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan e Iztacalco.

Como resultado de estas acciones, además de las verificaciones, se suspendieron seis establecimientos, se clausuraron seis más debido a diversas irregularidades detectadas y cinco personas fueron detenidas por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos.

Los operativos respondieron a reportes vecinales y forman parte de una estrategia integral de regulación, prevención y proximidad social, orientada a desalentar prácticas como la venta clandestina de alcohol, el suministro a menores de edad o la alteración del orden público.

Participaron en estas acciones personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), y de las secretarías de Seguridad Ciudadana, y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

