Más Información

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

Resultado: Chivas remonta y consigue agónica victoria ante Pumas en Ciudad Universitaria

Resultado: Chivas remonta y consigue agónica victoria ante Pumas en Ciudad Universitaria

Trump confirma otro ataque a barco con drogas en el Caribe; sugiere operativos por tierra

Trump confirma otro ataque a barco con drogas en el Caribe; sugiere operativos por tierra

FOTOS: Sindicatos acapararon el Zócalo durante evento de Sheinbaum; usaron globos, mantas, banderas...

FOTOS: Sindicatos acapararon el Zócalo durante evento de Sheinbaum; usaron globos, mantas, banderas...

"La casa de los famosos México" llega a su gran final; así se vive la última gala

"La casa de los famosos México" llega a su gran final; así se vive la última gala

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Como cada fin de semana, la realizó una serie de operativos interinstitucionales como parte del programa ‘La Noche es de Todos’.

De jueves a sábado se realizaron verificaciones en 18 establecimientos dedicados a la en diversas colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan e Iztacalco.

Como resultado de estas acciones, además de las verificaciones, se suspendieron seis establecimientos, se clausuraron seis más debido a diversas irregularidades detectadas y cinco personas fueron detenidas por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos.

Lee también

Los operativos respondieron a reportes vecinales y forman parte de una estrategia integral de regulación, prevención y proximidad social, orientada a desalentar prácticas como la venta clandestina de alcohol, el suministro a menores de edad o la alteración del orden público.

Participaron en estas acciones personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), y de las secretarías de Seguridad Ciudadana, y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses