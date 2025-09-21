Más Información

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con otras instancias, realizó durante este fin de semana otra jornada más del programa "La Noche es de Todos", que busca clausurar ilegales.

En esta ocasión, la jornada se realizó en las alcaldías Coyoacán, Tláhuac, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan, en seguimiento a denuncias ciudadanas relacionadas con venta de alcohol a menores, disturbios y exceso de ruido.

Como resultado, se verificaron 18 establecimientos y se suspendieron dos más debido a faltas documentales. Además, ocho fueron clausurados por quebrantar los sellos de suspensión de sus locales.

Algunas de las colonias visitadas fueron Hipódromo Condesa, Roma Sur, Roma Norte, Juárez, San Rafael, Lindavista, Prados Coapa, Nápoles, Álamos, Los Alpes, Tabacalera, Presidentes Ejidales, Coapa, Ciudad Jardín, San Pablo Tepetlapa, Alianza Popular Revolucionaria, Carmen Serdán y La Asunción.  

Gracias a la participación interinstitucional del elementos de la policía capitalina y el Invea, los operativos se desarrollaron sin mayores incidencias y terminaron con saldo blanco.

