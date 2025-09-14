Previo a la noche mexicana, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó, durante este fin de semana, un nuevo operativo del programa ‘La Noche es de Todos’ que derivó en el cierre de siete chelerías y en la remisión de tres persona al Ministerio Público.

Del jueves 11 al sábado 13 de septiembre, se implementó este operativo para garantizar que los bares, centros nocturnos y establecimientos similares funcionen bajo las normas establecidas y en condiciones seguras para la ciudadanía.

En esta jornada se realizaron 25 visitas de verificación en diversas colonias de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las revisiones atendieron principalmente reportes de vecinas y vecinos sobre posibles irregularidades como venta de alcohol a menores, alteraciones al orden público y consumo de bebidas en la vía pública.

Lee también Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Las acciones no sólo se limitaron a la inspección, también se brindó orientación a los encargados de los establecimientos para fomentar el cumplimiento de la normatividad y promover buenas prácticas en la operación de estos espacios.

Durante los recorridos se detectaron casos de retiro indebido de sellos de suspensión, lo que llevó a la clausura de tres lugares, la suspensión de cuatro más y a la remisión de tres personas al Ministerio Público.

Todas estas intervenciones se efectuaron de manera ordenada y sin incidentes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Lee también CDMX activa triple alerta por lluvias; Iztapalapa en rojo y Metro implementa marcha de seguridad

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em