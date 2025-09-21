Más Información
Este lunes 22 de septiembre a las 12:19 horas ocurrirá el equinoccio de otoño, es decir, la duración del día y la noche será casi igual.
Este fenómeno astronómico marca el fin del verano y la llegada del otoño en el hemisferio norte, en donde se encuentra México.
El otoño se caracteriza por el descenso de temperaturas y de la luz solar, lo que acorta los días y alarga las noches.
La vegetación sufre una transformación con el cambio de color de las hojas a tonos amarillos, naranjas o rojizos, que finalmente caen de los árboles.
La fauna se prepara para el invierno, migrando o acumulando comida, mientras que en el hemisferio norte se celebran tradiciones como el Día de Muertos y se intensifican las cosechas agrícolas.
