Este lunes 22 de septiembre a las 12:19 horas ocurrirá el equinoccio de otoño, es decir, la duración del día y la noche será casi igual.

Este fenómeno astronómico marca el fin del verano y la llegada del otoño en el hemisferio norte, en donde se encuentra México.

El otoño se caracteriza por el descenso de temperaturas y de la luz solar, lo que acorta los días y alarga las noches.

Lee también ¿Cómo ver el equinoccio de otoño en su máximo esplendor?

La vegetación sufre una transformación con el cambio de color de las hojas a tonos amarillos, naranjas o rojizos, que finalmente caen de los árboles.

La fauna se prepara para el invierno, migrando o acumulando comida, mientras que en el hemisferio norte se celebran tradiciones como el Día de Muertos y se intensifican las cosechas agrícolas.

🍂 ¡El otoño ya está aquí! 🍂



Mañana, 22 de septiembre a las 12:19 h, ocurrirá el equinoccio de otoño, la duración del día y la noche será casi igual.



Este fenómeno astronómico marca el fin del verano y la llegada del otoño en el hemisferio norte, incluyendo a México.… pic.twitter.com/npUmc6uf9n — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL