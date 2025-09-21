Más Información

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de la Asamblea General de la ONU

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Este lunes 22 de septiembre a las 12:19 horas ocurrirá el , es decir, la duración del día y la noche será casi igual.

Este fenómeno astronómico marca el fin del verano y la llegada del otoño en el hemisferio norte, en donde se encuentra México.

El otoño se caracteriza por el descenso de temperaturas y de la luz solar, lo que acorta los días y alarga las noches.

La vegetación sufre una transformación con el cambio de color de las hojas a tonos amarillos, naranjas o rojizos, que finalmente caen de los árboles.

La fauna se prepara para el invierno, migrando o acumulando comida, mientras que en el hemisferio norte se celebran tradiciones como el y se intensifican las cosechas agrícolas.

