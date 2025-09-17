¿Cómo ver el equinoccio de otoño en su máximo esplendor?

Otoño es la estación favorita para quienes adoran ver los árboles teñirse de tonos ocres, rojizos y dorados, la cual marca el descenso de la temperatura y para algunos más es sinónimo de un nuevo ciclo, una transición entre la calidez del verano y el frío del invierno.

Más allá del clima, es una época marcada por las fiestas tradicionales de Día de Muertos o Halloween, la ropa más grande para cubrirnos del frío, la llegada del equinoccio de otoño, el evento que marca el inicio del inicio de una nueva estación.

¿Qué es el equinoccio de otoño?

El equinoccio de otoño es un fenómeno astronómico que sucede cuando el Sol está directamente sobre el ecuador de la Tierra, lo que hace que el día dure casi lo mismo que la noche.

Lo interesante de este fenómeno es que en el hemisferio norte (países como México, Europa, Estados Unidos), comienza a finales de septiembre y se extiende hasta finales de diciembre, mientras que en el hemisferio sur ocurre en fechas opuestas, de finales de marzo hasta mediado de junio, es decir, mientras en el norte vivimos la primavera, en el sur se preparan para el invierno.

El equinoccio de otoño también beneficia a la siembra y cultivos. Foto: Pixabay

¿Cómo ver el equinoccio de otoño?

De acuerdo con el portal National Geographic, este fenómeno a diferencia de otros como el eclipse o la superluna, no es sencillo de observar, se recomienda seguir la sombra provocada por el movimiento del Sol.

Durante el fenómeno el Sol estará exactamente encima del ecuador celeste, en ese momento la sombra generada será única para el fenómeno, hay lugares en el país como Chichén Itzá en Yucatán, Tajín en Veracruz, Monte Albán en Oaxaca o Teotihuacán en el Estado de México que gracias a su lugar y arquitectura hacen el fenómeno mágico.

Si no es posible asistir a uno de los lugares, el mismo portal comenta , "Observa la sombra de un poste o de cualquier varilla vertical que proyecte una sombra, como en un reloj solar. Al mediodía, la sombra generada será la más pequeña posible y el ángulo que tenga con respecto al polo será la latitud de ese punto de la Tierra".

¿Cuándo será el equinoccio de otoño?

De acuerdo con el sitio Star Walk, especializado en el tema, el equinoccio de otoño de este año ocurrirá el próximo lunes 22 de septiembre, esto en el hemisferio norte a las 18:20 GMT, marcando el inicio del otoño en algunos países. En México será a las 12:20 pm.

Foto: El castillo de las 7 muñecas en Dzibichaltun, Yucatan, atravezado por los rayos solares en el equinoccio de otoño/Yazmin Rodríguez Galaz

