Este 12 de octubre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dará un mensaje con motivo de su primer informe de actividades en el pleno del Congreso de la Ciudad de México.
El orden del día de esta sesión solemne será el siguiente:
- Lista de asistencia y verificación de quórum
- Lectura del orden del día
- Bienvenida a las y los invitados distinguidos
- Nombramiento de la Comisión de Cortesía para la recepción de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
- Honores a la Bandera
- Posicionamiento, hasta por 5 minutos, de cada fracción o asociación parlamentaria
- Intervención de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
- Contestación del Informe por parte de la presidencia del Congreso, hasta por 5 minutos
- Cierre de la Sesión.
Metrópoli 09:11 AM
Llegan los primeros invitados al Congreso de la CDMX . Al interior del recinto de Donceles ya se encuentran diputadas y diputados locales, entre ellos Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva; así como miembros del gabinete de la mandataria capitalina , entre los que destaca la presencia de Pablo Vázquez Camacho , secretario de Seguridad Ciudadana, la consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas.
También están presentes algunos de los alcaldes de las demarcaciones, entre ellos, el de Coyoacán, Giovani Gutiérrez y de Xochimilco, Circe Camacho.
Metrópoli 09:05 AM
A una hora de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rinda su Primer Informe ante el Congreso de la Ciudad de México, el presidente de la Mesa Directiva del poder legislativo local, Jesús Sesma , aseguró que espera que durante el acto la mandataria señale hacia dónde debe caminar la ciudad, a fin de que se cumplan retos como el agua y el desarrollo urbano.
"Vemos con profundo orgullo este Primer Informe de Gobierno no son solamente rendiciones de cuenta, sino hacia dónde vamos y cuáles son las cosas que tenemos que hacer todos los poderes para que esta ciudad siga creciendo", dijo.
Destacó las acciones que se han realizado durante este primer año en materia de desarrollo urbano de la ciudad y sistema de cuidados.
Con información de: Omar Díaz
LL