A una hora de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rinda su Primer Informe ante el Congreso de la Ciudad de México, el presidente de la Mesa Directiva del poder legislativo local, Jesús Sesma , aseguró que espera que durante el acto la mandataria señale hacia dónde debe caminar la ciudad, a fin de que se cumplan retos como el agua y el desarrollo urbano.

"Vemos con profundo orgullo este Primer Informe de Gobierno no son solamente rendiciones de cuenta, sino hacia dónde vamos y cuáles son las cosas que tenemos que hacer todos los poderes para que esta ciudad siga creciendo", dijo.

Destacó las acciones que se han realizado durante este primer año en materia de desarrollo urbano de la ciudad y sistema de cuidados.

