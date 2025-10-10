A un año de que inició su administración al frente de la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se dijo “contenta” pues aseguró que ha avanzado en prácticamente todos los compromisos que hizo al comienzo.

“A un año del Gobierno de la ciudad, estoy contenta porque hemos avanzado en lo que nos propusimos. Prácticamente en todos los compromisos tenemos avances y lo que viene para la ciudad son justamente muy buenas noticias, de resultados en cada uno de los temas que nos propusimos”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina reconoció que “siempre hay temas difíciles que se van enfrentando” en la CDMX, pues es una ciudad con mucha aristas. Sin embargo, se dijo muy comprometida con la población y con “la frente en alto”.

“Es una ciudad que, como sabemos, tiene muchísimas aristas que hay que estar cuidando, y generalmente se pasan momentos difíciles, pero aquí estamos. Estamos bien, estamos muy comprometidos con la población; contentos, con la frente en alto, y agradeciendo a todo el equipo de gobierno que nos ha acompañado”, dijo.

Por otro lado, adelantó que el próximo domingo cuando de su informe con motivo de su primer año de Gobierno presentará un paquete de iniciativas de al menos tres temas.

“El domingo que voy a ir al Congreso de la ciudad a rendir mi informe, voy a presentar distintas iniciativas al Congreso de la ciudad (...) al menos de tres temas, vamos a estar entregando iniciativas, en el Congreso de la Ciudad”, dijo.

La mandataria capitalina presentará su primer informe de Gobierno ante el Congreso capitalino el próximo domingo 12 de octubre.

