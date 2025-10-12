Diputados locales del PAN abandonaron el Informe de Gobierno cuando la mandataria capitalina, Clara Brugada, mencionó, durante su discurso, al Cártel Inmobiliario.

La jefa de gobierno mencionó que están comprometidos con la erradicación de cualquier forma de corrupción inmobiliaria, especialmente aquella que se hace al amparo del poder y lucra con derechos para hacer negocios indebidos. “No más cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México”, aseveró.

Tras escuchar esto, las y los legisladores de Acción Nacional y su dirigencia en la Ciudad abandonaron el salón de plenos, mientras se escuchaban gritos de “Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno” por parte de diputados y dirigentes de Morena, alcaldes guindas e integrantes de su gabinete.

Minutos antes, durante los posicionamientos, la coordinadora de Morena Xóchitl Bravo ya había hecho alusión al Cártel Inmobiliario. “Vivienda social, sí; vivienda para la gente que menos tiene, sí; vivienda accesible y asequible también. Estamos en contra del lucro de este derecho. De este derecho que, de repente, se ve de manera monetaria y solamente tienen vivienda los que más tienen y pueden comprar departamentos muy caros. Decimos: el Cártel Inmobiliario nunca más debe de regresar a esta Ciudad”, indicó.

En conferencia de prensa posterior, las y los panistas consideraron esta alusión como una falta de respeto, mientras que los morenistas criticaron esta acción, pues la Jefa de Gobierno no se dirigió a ningún partido.

“De manera fraterna yo les quiero decir a mis compañeras y compañeros pares de Acción Nacional que el que nada debe nada teme, no lo decimos nosotros solamente, la Ciudad lo dice, y déjenme hacer una reflexión, quien tocó el tema de vivienda no fuimos nosotros, antes de mí quien intervino fue el diputado de Acción Nacional”, dijo.

