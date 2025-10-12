Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Diputados locales del PAN abandonaron el Informe de Gobierno cuando la mandataria capitalina, Clara Brugada, mencionó, durante su discurso, al .

La jefa de gobierno mencionó que están comprometidos con la erradicación de cualquier forma de corrupción inmobiliaria, especialmente aquella que se hace al amparo del poder y lucra con derechos para hacer negocios indebidos. “No más cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México”, aseveró.

Tras escuchar esto, las y los legisladores de Acción Nacional y su dirigencia en la Ciudad abandonaron el salón de plenos, mientras se escuchaban gritos de “Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno” por parte de diputados y dirigentes de Morena, alcaldes guindas e integrantes de su gabinete.

Lee también

Minutos antes, durante los posicionamientos, la coordinadora de Morena Xóchitl Bravo ya había hecho alusión al Cártel Inmobiliario. “Vivienda social, sí; vivienda para la gente que menos tiene, sí; vivienda accesible y asequible también. Estamos en contra del lucro de este derecho. De este derecho que, de repente, se ve de manera monetaria y solamente tienen vivienda los que más tienen y pueden comprar departamentos muy caros. Decimos: el Cártel Inmobiliario nunca más debe de regresar a esta Ciudad”, indicó.

En conferencia de prensa posterior, las y los panistas consideraron esta alusión como una falta de respeto, mientras que los morenistas criticaron esta acción, pues la Jefa de Gobierno no se dirigió a ningún partido.

“De manera fraterna yo les quiero decir a mis compañeras y compañeros pares de Acción Nacional que el que nada debe nada teme, no lo decimos nosotros solamente, la Ciudad lo dice, y déjenme hacer una reflexión, quien tocó el tema de vivienda no fuimos nosotros, antes de mí quien intervino fue el diputado de Acción Nacional”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses