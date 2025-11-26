Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C.; reportan a agentes heridos en estado crítico

Un tiroteo se reportó afuera de la Casa Blanca con al menos dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos herido. Medios locales indicaron que ocurrió en el centro de Washington, D.C.

ABC7 mencionó que dos militares uniformados fueron baleados en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca.

La Policía Metropolitana de D.C. informó en X que se encuentra en el lugar del tiroteo y recomendó a la gente evitar la zona: "Por favor, evite el área mientras el MPD y nuestros socios trabajan para asegurar la escena", escribió en X.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington, DC, durante meses como parte de la ofensiva anticrimen del presidente Trump en la capital de la nación.

🇺🇸 | URGENTE: Reportes de tiroteo de la Casa Blanca, donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados y uno ha muerto.

pic.twitter.com/Dl4Z3VpdY7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2025

Según un oficial de la policía de DC, se produjo un tiroteo a las 2:20 p. m., hora del este, en la entrada de la estación de Metro Farragut West. "La escena está asegurada. Un sospechoso está bajo custodia", dijo el Departamento de Policía Metropolitana.

Trump informa que guardias se encuentran en condición crítica

A través de su cuenta, Truth Social, Trump dijo que los guardias heridos se encuentran en condición "crítica" y que el agresor también quedó "severamente herido".

"El animal que disparó a dos Guardias Nacionales, que están en condición crítica, y en dos hospitales separados, también fue severamennte herido, pero aun así pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Fuardia Nacional, y a todos nuestros militares y autoridades. Son realmente Grandes Personas. Como Presidente de Estados Unidos, estoy con ustedes".

En tanto, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, pidió en X "orar por los dos Guardias Nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC". Informó que el Departamento de Seguridad Nacional "está trabajando con la policía local para recopilar más información".

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump está al tanto de la situación.

"La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación", señaló en un comunicado. Añadió que ”el presidente ha sido informado".

BREAKING UPDATE: At least 2 National Guard members have been shot near the White House - AP



pic.twitter.com/OjTOLjBTMy — Breaking911 (@Breaking911) November 26, 2025

