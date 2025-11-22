Más Información

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

La Terminal 1 del AICM se quedará sin agua este domingo, ¿por qué?

La Terminal 1 del AICM se quedará sin agua este domingo, ¿por qué?

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Un tiroteo se registró durante la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en Concord, , lo que provocó la cancelación del evento.

La balacera ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 19:30 horas, durante la en esa ciudad estadounidense.

El incidente durante el evento que daba la bienvenida a las festividades de Navidad, dejó por lo menos cuatro personas lesionadas.

A través de sus redes sociales, el condado de Concord reportó los hechos y recomendó a los asistentes abandonar la zona. El festejo quedó cancelado.

Lee también

La ciudad de Concord a través de su cuenta de X. Foto: captura de pantalla
La ciudad de Concord a través de su cuenta de X. Foto: captura de pantalla

Las autoridades pusieron a disposición los canales de comunicación para cualquier información que se tenga sobre el ataque armado.

Según algunos reportes de testigos, una persona inició el tiroteo, para luego huir del lugar.

Hasta el momento no se tienen noticias sobre el responsable de la balacera, pero los agentes continúan analizando las cámaras de seguridad para dar con el culpable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Lake Tahoe. iSTock/ christiannafzger

Aventura invernal: Lugares para disfrutar el esquí y la nieve en el estado de California