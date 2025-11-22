Más Información
Un tiroteo se registró durante la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en Concord, Carolina del Norte, lo que provocó la cancelación del evento.
La balacera ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 19:30 horas, durante la Ceremonia Anual de Iluminación del Árbol en esa ciudad estadounidense.
El incidente durante el evento que daba la bienvenida a las festividades de Navidad, dejó por lo menos cuatro personas lesionadas.
A través de sus redes sociales, el condado de Concord reportó los hechos y recomendó a los asistentes abandonar la zona. El festejo quedó cancelado.
Lee también Plan de paz de EU no es la "última oferta" para Ucrania, dice Trump
Las autoridades pusieron a disposición los canales de comunicación para cualquier información que se tenga sobre el ataque armado.
Según algunos reportes de testigos, una persona inició el tiroteo, para luego huir del lugar.
Hasta el momento no se tienen noticias sobre el responsable de la balacera, pero los agentes continúan analizando las cámaras de seguridad para dar con el culpable.
