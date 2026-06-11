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En el Parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, los preparativos y ensayos para ver el evento del partido inaugural México vs. Sudáfrica del Mundial 2026 iniciaron alrededor de las ocho de la mañana y la gente empezó a llegar para alcanzar lugar en la explanada que se acondicionó para ello para el Festival Futbolero.
Con playeras verdes y blancas, así como matracas, silbatos y banderas, los asistentes empezaron a ensayar los gritos y los aplausos para el momento en que México anote gol.
Además del personal de la alcaldía, que es el encargado de la logística del evento, al lugar también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y Protección Civil de la Ciudad de México para garantizar la seguridad de los asistentes.
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mahc / LL
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