Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Estas son las líneas que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Llegan primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; agradecen por favores o piden algún milagro

Washington.- El presidente de , Donald Trump, aseguró que el controvertido plan de paz que su administración ha planteado para poner fin a la no es su "última oferta" para Kiev.

Apenas ayer, el mandatario republicano dio a su par ucraniano como ultimátum hasta el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, para aceptar su propuesta.

"No, no es mi última oferta", afirmó hoy Trump al ser preguntado por medios en el exterior de la Casa Blanca sobre sí el polémico plan de 28 puntos para la paz en Ucrania es su propuesta final para el Gobierno de Volodímir Zelenski, que considera que la hoja de ruta le es desfavorable en varios aspectos.

"Nos gustaría alcanzar la paz. Debería haber sucedido hace tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania no debería de haber sucedido. Si yo hubiera sido presidente nunca habría sucedido. Estamos intentando ponerle fin. De una manera o de otra tenemos que ponerle fin", se limitó a añadir el presidente estadounidense antes de poner rumbo a la cercana base aérea Andrews, donde tiene previsto visitar su campo de golf.

Las palabras del republicano llegan después de conocerse que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, estarán el domingo en Ginebra para conversar sobre el plan de paz con una delegación ucraniana.

Rubio y Witkoff se unirán a secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, que ya aterrizó hoy sábado en la ciudad suiza, donde se espera que también hagan acto de presencia el domingo representantes de los principales países europeos para hablar sobre la hoja de ruta propuesta por la Casa Blanca, la cual muchos consideran que favorece los intereses de Moscú.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.

