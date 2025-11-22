Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Llegan primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; agradecen por favores o piden algún milagro

Llegan primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; agradecen por favores o piden algún milagro

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "muy malo" el arresto preventivo de Jair Bolsonaro, expresidente de y su aliado político.

Además, el mandatario estadounidense dijo que se reunirá muy pronto con el presidente de , Luiz Inácio Lula da Silva.

Este sábado, el Supremo Tribunal brasileño ordenó el arresto preventivo del líder ultraderechista luego de que un juez afirmó que tenía intención de fugarse.

Lee también

"Hablé ayer por la noche con el caballero al que acaba de referirse y nos vamos a reunir, yo creo, en el futuro cercano", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en el exterior de la Casa Blanca sobre el mandatario brasileño.

A su vez, al ser inquirido por lo sucedido con Bolsonaro el magnate neoyorquino dijo no estar al tanto del arresto, el cual calificó de "muy malo" una vez los medios ahí presentes le confirmaron que el exmandatario fue detenido hoy.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de EU, Donald Trump. Fotos: EFE
Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de EU, Donald Trump. Fotos: EFE

Los aranceles de Trump a Brasil

Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto en abril un 10% de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les impuso otro del 40% -elevando el total al 50%- en represalia por el juicio contra Bolsonaro.

Sin embargo, el pasado jueves el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva en virtud de la cual retiró los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café, cacao o componentes para aviación.

La firma de la orden se produce después de que Trump y Lula mantuvieran un encuentro cordial en Malasia a finales de octubre y de que el duro revés electoral republicano en varias elecciones importantes en EU. a principios de este mes hayan redoblado la preocupación de la Casa Blanca sobre la inflación en el país, que se ve impulsada por los aranceles, y el alto coste de la vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Lake Tahoe. iSTock/ christiannafzger

Aventura invernal: Lugares para disfrutar el esquí y la nieve en el estado de California