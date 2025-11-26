Atlanta. El fiscal, que recientemente asumió el caso de interferencia electoral en Georgia contra el presidente Donald Trump y otros, anunció en un documento judicial que ha decidido no continuar con el caso.

Pete Skandalakis, el director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, asumió el caso el mes pasado luego que la fiscal anterior Fani Willis fue removida por una "apariencia de impropiedad" creada por una relación romántica con el fiscal especial que eligió para liderar el caso.

Después de la presentación de Skandalakis, el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, emitió una orden de un párrafo desestimando el caso en su totalidad.

Era poco probable que se pudiera haber avanzado con la acción legal contra Trump mientras él es presidente.

Otras 14 personas aún enfrentaban cargos, incluidos el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Después de que la Corte Suprema de Georgia en septiembre se negara a escuchar la apelación de Willis sobre su descalificación, le correspondió al Consejo de Fiscales encontrar un nuevo fiscal.

Skandalakis dijo el mes pasado que contactó a varios fiscales, pero todos se negaron a asumir el caso. McAfee fijó el 14 de noviembre como fecha límite para el nombramiento de un nuevo fiscal, por lo que Skandalakis decidió nombrarse a sí mismo en lugar de permitir que el caso fuera desestimado.

