25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Washington.- La Casa Blanca explicó que se necesita más diálogo entre para lograr un acuerdo ya que todavía quedan "algunos detalles delicados" por resolver del plan de paz propuesto por Estados Unidos, aunque no son "insalvables".

"Hay algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse y que requerirán nuevas conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", aseguró en redes sociales la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Leavitt afirmó que durante la última semana, Estados Unidos ha logrado "avances significativos hacia un acuerdo de paz".

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en Abu Dabi reuniéndose con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, según informó The Financial Times.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, quiere reunirse con Trump antes de firmar el pacto, pero no se ha confirmado el encuentro.

La Administración de Trump presentó la semana pasada a Zelensky un plan de paz de 28 puntos negociado con el Kremlin que forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar "socavar" el proceso de paz.

