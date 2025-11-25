Más Información
El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Patricki Driscoll, se reunirá con una delegación rusa en Abu Dhabi, informaron medios estadounidenses y británicos, días después de las conversaciones con Ucrania en Ginebra destinadas a poner fin al conflicto.
Driscoll se reunió con la delegación rusa el lunes, y las conversaciones continuarán este martes, informaron ABC News y Financial Times citando como fuente a un funcionario estadounidense.
Las conversaciones, que no se habían revelado previamente, ocurren después de reuniones celebradas el fin de semana en Suiza entre funcionarios estadounidenses y ucranianos.
El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, estaría presente en las conversaciones, informó el Financial Times, sin detallar los funcionarios rusos participantes.
"Driscoll ha estado muy involucrado en este proceso de paz en los últimos días", afirmó al diario británico un funcionario estadounidense, sin ser identificado.
"Obviamente, Ucrania sabe lo que está pasando", añadió la fuente, según el periódico.
Estados Unidos presiona a Ucrania
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no negó ni confirmó los encuentros. "No tengo nada que decir. Estamos siguiendo los informes de los medios", dijo a los medios estatales rusos.
Estados Unidos ha estado presionando a Ucrania para que acepte su propuesta para poner fin a la guerra, a pesar de que Kiev considera que concede demasiado a Moscú.
El plan propuesto por el presidente Donald Trump, originalmente de 28 puntos, planteaba que Ucrania cediera los territorios de Donetsk y Lugansk y redujera su ejército, demandas que Kiev ha descrito como inaceptables.
Funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos se reunieron en Ginebra el domingo para redactar una versión "actualizada" del plan, pero el Kremlin respondió el lunes que no aceptaría enmiendas europeas.
Rusia lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, decenas de miles de civiles y militares han muerto y millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.
